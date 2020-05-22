В Лопатино мужчину избили деревянным стулом Криминал

Пенза, 22 мая 2020. PenzaNews. Полицейские выясняют обстоятельства инцидента в селе Лопатино Пензенской области, где 30-летний мужчина, распивавший спиртное в компании знакомых, был избит деревянным стулом.

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«Полицейские выяснили, что потерпевший гостил у своего товарища не первый день и его присутствие стало для хозяина дома нежелательным. В тот день к ним присоединился еще один житель села, все вместе они распивали спиртное. Хозяин дома стал жаловаться сельчанину на своего гостя и его поведение, а также попросил отправить его домой. Словесные уговоры ни к чему не привели, тогда мужчина взял деревянный стул и начал наносить удары по потерпевшему», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что получивший телесные повреждения мужчина был доставлен в больницу, а подозреваемый — задержан.

«Он признался в содеянном. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», — сказали в пресс-службе.