EN
23:24:27 Пятница, 22 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 1 тыс. 510 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 76 человек выздоровели, 13 пациентов умерли

В Лопатино мужчину избили деревянным стулом

16:06 | 22.05.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 22 мая 2020. PenzaNews. Полицейские выясняют обстоятельства инцидента в селе Лопатино Пензенской области, где 30-летний мужчина, распивавший спиртное в компании знакомых, был избит деревянным стулом.

В Лопатино мужчину избили деревянным стулом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что потерпевший гостил у своего товарища не первый день и его присутствие стало для хозяина дома нежелательным. В тот день к ним присоединился еще один житель села, все вместе они распивали спиртное. Хозяин дома стал жаловаться сельчанину на своего гостя и его поведение, а также попросил отправить его домой. Словесные уговоры ни к чему не привели, тогда мужчина взял деревянный стул и начал наносить удары по потерпевшему», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что получивший телесные повреждения мужчина был доставлен в больницу, а подозреваемый — задержан.

«Он признался в содеянном. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», — сказали в пресс-службе.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
В Пензе двое мужчин осуждены за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве Росатом начал поставлять в медсанчасть Заречного оборудование и средства защиты
В мэрии Пензы 25 мая обсудят изменение правил землепользования и застройки В Пензенской области для школ приобретено 16 новых автобусов
В Пензенской области форумы студотрядов пройдут в онлайн-формате «Кузнецкий» занял седьмое место в рейтинге банков по реализации постановления правительства РФ №422
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама