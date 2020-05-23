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В Пензе сотрудник колонии подозревается в получении взятки

09:50 | 23.05.2020 | Криминал

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Пенза, 23 мая 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» возбуждено в Пензе в отношении младшего инспектора группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №4. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе сотрудник колонии подозревается в получении взятки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №4 договорился с одним из осужденных за денежное вознаграждение приобрести для него, пронести внутрь учреждения и передать ему предметы, запрещенные к обороту. 17 мая 2020 года супруга осужденного перечислила на банковскую карту знакомого подозреваемого более 19 тыс. рублей», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что после этого подозреваемый приобрел для осужденного наркотик, но передать запрещенное вещество не успел, поскольку его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — пояснила Татьяна Махницкая.

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