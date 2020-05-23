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В Пензе начата проверка по факту мошенничества при продаже масок и одноразовых халатов

16:52 | 23.05.2020 | Криминал

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Пенза, 23 мая 2020. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества при продаже медицинских масок и одноразовых халатов, жертвой которого стала предприниматель из Пензы.

В Пензе начата проверка по факту мошенничества при продаже масок и одноразовых халатов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, 34-летняя женщина нашла в соцсети Instagram заинтересовавшее ее объявление, связалась с продавцом и договорилась о приобретении товара на сумму 6 тыс. 630 рублей.

«После того как деньги поступили на счет продавца, он внес покупательницу в черный список», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время полицейские принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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