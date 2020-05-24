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В Пензенской области женщина лишилась около 100 тыс. рублей, пытаясь получить кредит

13:30 | 24.05.2020 | Криминал

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Пенза, 24 мая 2020. PenzaNews. 56-летняя жительница Каменского района Пензенской области лишилась около 100 тыс. рублей, пытаясь получить кредит. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензенской области женщина лишилась около 100 тыс. рублей, пытаясь получить кредит. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам женщины, ей позвонила неизвестная, которая назвалась банковским работником и сказала, что собеседнице одобрен кредит в размере 300 тыс. рублей, а для его получения необходимо продиктовать реквизиты карты и цифровые коды, которые поступят в SMS», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что женщина выполнила инструкции незнакомки, после чего обнаружила списание 96 тыс. рублей со счета карты.

«По факту кражи проводится проверка», — сказали в пресс-службе.

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