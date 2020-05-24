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Под Пензой женщина лишилась 600 тыс. рублей, пытаясь избавиться от несуществующего кредита

15:52 | 24.05.2020 | Криминал

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Пенза, 24 мая 2020. PenzaNews. 50-летняя жительница Бессоновского района Пензенской области лишилась 600 тыс. рублей, поверив словам телефонной мошенницы о якобы оформленном на нее кредите, для погашения которого надо снять деньги в банке и зачислить их на другие счета.

Под Пензой женщина лишилась 600 тыс. рублей, пытаясь избавиться от несуществующего кредита. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, злоумышленница позвонила женщине в рабочее время, представилась сотрудницей службы безопасности банка и сказала, что предпринята попытка оформить на нее кредит через электронный кошелек.

«Женщина спросила у звонившей, что ей делать. Та пояснила, что сумма кредита уже готова к выдаче, поэтому нужно пройти в ближайшее отделение банка и снять деньги, а затем зачислить их на определенные счета. Незнакомка успокоила собеседницу тем, что после выполнения этих действий никаких долгов за ней не останется. Кроме того, она пояснила, что в совершении мошеннических действий подозревается ее коллега — банковский работник, которую при выполнении женщиной всех инструкций можно вывести на чистую воду», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что доверчивая жительница Бессоновского района назвала незнакомке логин и пароль от своего банковского приложения, затем направилась в ближайший офис кредитно-финансового учреждения, где сняла со своей карты 600 тыс. рублей, после чего получила дальнейшие инструкции на телефон.

«Женщина послушно направилась в торговый центр, где находился банкомат, и на протяжении почти двух часов перечисляла свои деньги на два счета, так как лимит на подобные операции был ограничен 15 тыс. рублей. После того как она перевела все 600 тыс. рублей, незнакомка сказала, что перезвонит на следующий день», — пояснили в УМВД.

По данному факту организована проверка.

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