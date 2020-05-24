В Пензе возбуждено уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки Криминал

Пенза, 24 мая 2020. PenzaNews. Уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки возбуждено в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«23 мая 2020 года в следственное управление СК России по Пензенской области поступило сообщение о безвестном исчезновении 14-летней девочки. Установлено, что несовершеннолетняя ушла из дома днем 22 мая на прогулку и не вернулась. В ходе поисковых мероприятий 23 мая тело потерпевшей с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесополосе на территории Первомайского района Пензы», — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что в настоящее время следователями и криминалистами совместно с сотрудниками УМВД России по Пензенской области проводится комплекс действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего убийство.

Татьяна Махницкая добавила, что следственное управление призывает жителей Пензенской области при наличии информации об обстоятельствах убийства девочки и лице, причастном к преступлению, передать имеющиеся сведения в ведомство по телефону: +7 (8412) 36-17-02.