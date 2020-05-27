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Житель Пензы подозревается в фиктивной постановке на учет мигрантов

15:59 | 27.05.2020 | Криминал

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Пенза, 27 мая 2020. PenzaNews. 42-летний житель Пензы подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции» и ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Житель Пензы подозревается в фиктивной постановке на учет мигрантов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области получили информацию о том, что житель Пензы заключил трудовые договоры с десятью гражданами Киргизии и семерых из них зарегистрировал в квартире по месту своего жительства на улице Слесарной», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что 6 мая стражи порядка направились туда с проверкой, но обнаружили в однокомнатной квартире только хозяина, который признался в сознательном нарушении закона.

«Он пояснил, что на предприятии по месту работы познакомился с мигрантами, которым там трудились. Иностранцы попросили помочь им продлить на законных основаниях срок своего пребывания на территории Российской Федерации. С этой целью гражданин как частное лицо заключил с мигрантами фиктивные трудовые договоры, которые он впоследствии предоставлял в органы власти как основание для продления срока их пребывания в стране. Также он зарегистрировал часть иностранцев по месту своего жительства, не намереваясь фактически предоставлять им площадь для проживания», — отметили в УМВД.

В полиции уточнили, что за свои услуги гражданин получил денежное вознаграждение.

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