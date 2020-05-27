EN
20:54:42 Среда, 27 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 1 тыс. 980 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 481 человек выздоровел, 17 пациентов умерли

В Пензе мужчина приговорен к 7 годам колонии за смерть знакомого

17:10 | 27.05.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 27 мая 2020. PenzaNews. 44-летний житель Пензы приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе мужчина приговорен к 7 годам колонии за смерть знакомого. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 28 октября 2019 года мужчина 1976 года рождения вместе с сожительницей и знакомым распивал спиртное в дачном доме в садоводческом товариществе «Дубрава». Через некоторое время между хозяином дома и его приятелем произошла ссора на почве того, что гость не мог найти оставшееся спиртное. В ходе конфликта злоумышленник, получив от потерпевшего один удар по лицу, в ответ нанес не менее 12 ударов руками и ногами по голове, телу и рукам, после чего вместе с сожительницей лег спать», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что на следующий день потерпевшего, лежавшего без сознания около дачного дома, обнаружил еще один знакомый, пришедший в гости.

«Мужчина 1977 года рождения скончался 1 ноября в больнице от открытой черепно-мозговой травмы», — уточнила старший помощник руководителя следственного управления.

Татьяна Махницкая отметила, что приговор суда не вступил в законную силу.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
В Пензе планируется выполнить капремонт спортзала СК «Зенит» Пензенские власти изменили порядок расчета платы за аренду земельных участков
В Пензенской области начали перечислять по 5 тыс. рублей на детей до 3 лет Житель Пензы подозревается в фиктивной постановке на учет мигрантов
«Ростелеком» подключил к оптике флагманский дом ЖК «Новые сады» в Пензе В Пензенской области проведено около 76 тыс. тестов на коронавирус
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама