В Пензе мужчина приговорен к 7 годам колонии за смерть знакомого Криминал

Пенза, 27 мая 2020. PenzaNews. 44-летний житель Пензы приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 28 октября 2019 года мужчина 1976 года рождения вместе с сожительницей и знакомым распивал спиртное в дачном доме в садоводческом товариществе «Дубрава». Через некоторое время между хозяином дома и его приятелем произошла ссора на почве того, что гость не мог найти оставшееся спиртное. В ходе конфликта злоумышленник, получив от потерпевшего один удар по лицу, в ответ нанес не менее 12 ударов руками и ногами по голове, телу и рукам, после чего вместе с сожительницей лег спать», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что на следующий день потерпевшего, лежавшего без сознания около дачного дома, обнаружил еще один знакомый, пришедший в гости.

«Мужчина 1977 года рождения скончался 1 ноября в больнице от открытой черепно-мозговой травмы», — уточнила старший помощник руководителя следственного управления.

Татьяна Махницкая отметила, что приговор суда не вступил в законную силу.