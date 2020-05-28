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Пенсионер из Пензы лишился 3 тыс. долларов в надежде заработать на бирже

11:33 | 28.05.2020 | Криминал

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Пенза, 28 мая 2020. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества, жертвой которого стал пенсионер из Пензы, лишившийся 3 тыс. долларов в надежде заработать на бирже.

Пенсионер из Пензы лишился 3 тыс. долларов в надежде заработать на бирже. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, в апреле 2020 года мужчина нашел в соцсети Facebook группу биржевой компании, в которую вступил, после чего с ним связался неизвестный, предложивший принять участие в торгах.

«Пенсионер согласился. Он зарегистрировался на сайте компании и внес на свой счет 3 тыс. долларов. До 20 мая мужчина принимал участие в торгах через сайт. В личном кабинете гражданин видел, что стоимость его активов достигла 4 тыс. долларов, и решил вывести прибыль в размере 1 тыс. долларов. Однако ему поступило сообщение, что сделать это он может только после того, как заплатит 500 долларов. После этого пенсионер понял, что его обманули, и обратился в полицию», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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