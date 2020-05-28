В Пензе 11 человек задержаны по делу о мошенничестве с газовым оборудованием Криминал

Пенза, 28 мая 2020. PenzaNews. Одиннадцать человек, включая двоих жителей Пензы, а также приезжих из Вологодской, Ивановской областей и Мордовии, задержаны в рамках уголовного дела о мошенничестве с газовым оборудованием, жертвами которого стали 55 граждан в возрасте от 59 до 94 лет. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«По версии следствия, злоумышленники искали клиентов среди жильцов домов старой постройки. В случае если там проживали пожилые люди, они представлялись работниками организации, осуществляющей ремонт и обслуживание газового оборудования. Подозреваемые старались использовать любой предлог, чтобы зайти в помещение, после чего проводили манипуляции с установленными в жилище приборами газоснабжения либо совершали их визуальный осмотр», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что затем пенсионеров убеждали в необходимости наличия в квартире специализированной системы пожарной безопасности стоимостью от 12 тыс. до 30 тыс. рублей, угрожая им несуществующими штрафами и отключением газа.

В УМВД уточнили, что общий ущерб, причиненный в результате мошенничества, оценивается почти в 900 тыс. рублей.

«Девятерым участникам группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — пояснили в пресс-службе, отметив, что ранее пятеро из них уже привлекались к уголовной ответственности.