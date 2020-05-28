Возбуждено дело о мошенничестве при проведении капремонта в доме на улице Рахманинова Криминал

Пенза, 28 мая 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждено в Пензе в отношении руководителя подрядной компании, проводившей капитальный ремонт инженерных систем горячего водоснабжения в подвале дома №17А на улице Рахманинова. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что из накопленных на спецсчете денежных средств было оплачено около 325 тыс. рублей, 4 июня 2018 года представитель собственников жилых помещений подписал акт о приемке выполненных работ на эту сумму.

«Вместе с тем в ходе прокурорской проверки установлено, что объем фактически выполненных подрядной организацией работ меньше указанного в локальном сметном расчете от 18 февраля 2018 года и в акте от 4 июня», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Октябрьского района Пензы.