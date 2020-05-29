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Организована проверка по факту кражи со счетов пензенца 460 тыс. рублей и 2 тыс. долларов

14:01 | 29.05.2020 | Криминал

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Пенза, 29 мая 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту кражи со счетов 58-летнего жителя Пензы более 460 тыс. рублей и около 2 тыс. долларов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Организована проверка по факту кражи со счетов пензенца 460 тыс. рублей и 2 тыс. долларов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины, ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он сказал, что в личном кабинете собеседника на сайте кредитно-финансового учреждения происходят подозрительные операции и для предотвращения хищения средств нужно установить на смартфон приложение, якобы предназначенное для проверки телефона на наличие вирусов», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что в итоге гражданин установил на смартфон программу для удаленного доступа к устройству и назвал злоумышленнику свой идентификатор, после чего получил сообщения о списании со счетов в различных банках крупных сумм.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в УМВД.

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