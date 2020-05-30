В Пензе преподаватель мединститута обвиняется в получении взятки Криминал

Пенза, 30 мая 2020. PenzaNews. Обвинение в получении взятки предъявлено доценту кафедры «Неврология, нейрохирургия и психиатрия» медицинского института Пензенского государственного университета (ПГУ). Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«В ходе предварительного расследования установлено, что не позднее 25 сентября 2018 года обвиняемая, являясь доцентом кафедры «Неврология, нейрохирургия и психиатрия» медицинского института ПГУ, согласилась на просьбу одной из студенток оказать ей и ее одногруппникам содействие в сдаче зачета без фактического присутствия на нем и проверки знаний. В период с 25 сентября по 19 октября 2018 года девушка собрала со студентов своей группы денежные средства путем перечисления на банковскую карту, а затем 25 тыс. рублей из них передала обвиняемой недалеко от остановки «Центральный рынок» на улице Суворова в Пензе», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что после получения денег 24 ноября преподаватель внесла сведения о положительной сдаче зачета в зачетные книжки студентов и зачетную ведомость, заверив их своей подписью.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Пензы», — уточнила Светлана Артамонова.