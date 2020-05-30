EN
11:17:07 Суббота, 30 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 2 тыс. 245 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 761 человек выздоровел, 19 пациентов умерли

В Пензе преподаватель мединститута обвиняется в получении взятки

10:18 | 30.05.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 30 мая 2020. PenzaNews. Обвинение в получении взятки предъявлено доценту кафедры «Неврология, нейрохирургия и психиатрия» медицинского института Пензенского государственного университета (ПГУ). Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензе преподаватель мединститута обвиняется в получении взятки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе предварительного расследования установлено, что не позднее 25 сентября 2018 года обвиняемая, являясь доцентом кафедры «Неврология, нейрохирургия и психиатрия» медицинского института ПГУ, согласилась на просьбу одной из студенток оказать ей и ее одногруппникам содействие в сдаче зачета без фактического присутствия на нем и проверки знаний. В период с 25 сентября по 19 октября 2018 года девушка собрала со студентов своей группы денежные средства путем перечисления на банковскую карту, а затем 25 тыс. рублей из них передала обвиняемой недалеко от остановки «Центральный рынок» на улице Суворова в Пензе», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что после получения денег 24 ноября преподаватель внесла сведения о положительной сдаче зачета в зачетные книжки студентов и зачетную ведомость, заверив их своей подписью.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Пензы», — уточнила Светлана Артамонова.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
Житель Нижнего Ломова перевел телефонным мошенникам 470 тыс. рублей Под Пензой в результате пожара погиб мужчина
Павел Полосин удостоен почетной грамоты пензенской гордумы В Пензе обсуждают повышение платы за аренду сетей, переданных «Горводоканалу»
В Пензе пока нет ясности с работой загородных лагерей В Пензе планируется построить крытый отапливаемый футбольный манеж
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама