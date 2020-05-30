EN
11:17:13 Суббота, 30 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 2 тыс. 245 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 761 человек выздоровел, 19 пациентов умерли

Житель Нижнего Ломова перевел телефонным мошенникам 470 тыс. рублей

11:01 | 30.05.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 30 мая 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту телефонного мошенничества, жертвой которого стал 30-летний житель Нижнего Ломова Пензенской области, перечисливший незнакомцу 470 тыс. рублей.

Житель Нижнего Ломова перевел телефонным мошенникам 470 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, после общения с двумя незнакомцами, якобы представляющими разные банки, в которых у мужчины хранились деньги, он лишился 119 тыс. и 135 тыс. рублей, после чего, следуя указаниям звонивших, взял в кредит 216 тыс. рублей и также перевел их по чужим реквизитам.

«Сотрудники полиции выясняют, куда пропали деньги, которые похитили со счетов жителя Нижнего Ломова, и кто причастен к их краже», — сказали в ведомстве.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
В Пензе преподаватель мединститута обвиняется в получении взятки Под Пензой в результате пожара погиб мужчина
Павел Полосин удостоен почетной грамоты пензенской гордумы В Пензе обсуждают повышение платы за аренду сетей, переданных «Горводоканалу»
В Пензе пока нет ясности с работой загородных лагерей В Пензе планируется построить крытый отапливаемый футбольный манеж
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама