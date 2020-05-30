Житель Нижнего Ломова перевел телефонным мошенникам 470 тыс. рублей Криминал

Пенза, 30 мая 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту телефонного мошенничества, жертвой которого стал 30-летний житель Нижнего Ломова Пензенской области, перечисливший незнакомцу 470 тыс. рублей.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, после общения с двумя незнакомцами, якобы представляющими разные банки, в которых у мужчины хранились деньги, он лишился 119 тыс. и 135 тыс. рублей, после чего, следуя указаниям звонивших, взял в кредит 216 тыс. рублей и также перевел их по чужим реквизитам.

«Сотрудники полиции выясняют, куда пропали деньги, которые похитили со счетов жителя Нижнего Ломова, и кто причастен к их краже», — сказали в ведомстве.