В Пензе раскрыта серия краж иномарок Криминал

Пенза, 3 июня 2020. PenzaNews. Полицейские раскрыли серию краж автомобилей иностранного производства, совершенных в Пензе с августа 2018 года по апрель 2020-го.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает «МВД медиа», в совершении преступлений обвиняются двое местных жителей в возрасте 35 лет, которые в разных районах города искали машину нужной модели, припаркованную возле многоквартирного дома или в гараже. В ночное время они возвращались на место с оборудованием, предназначенным для несанкционированного вскрытия замков и запуска двигателя, после чего один из злоумышленников перегонял похищенную машину в заранее арендованный гараж, а второй на личном автомобиле ехал впереди, чтобы предупредить в случае появления полицейских на дороге.

После этого мужчины искали по объявлениям иномарку аналогичной модели по низкой стоимости после серьезного ДТП или пожара, но с сохранившимся идентификационным номером транспортного средства.

По версии следствия, обвиняемые выпиливали таблички с этими номерами из автомобилей-доноров и устанавливали их на похищенные, которые затем продавали жителям других регионов России.

Общая сумма ущерба, причиненного в результате данных преступлений, превысила 3 млн. рублей.

Полицейским удалось установить и изъять три украденные иномарки, которые будут возвращены законным владельцам.