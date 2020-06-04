EN
15:21:27 Четверг, 4 июня
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 2 тыс. 669 случаев заражения коронавирусом, 2 тыс. 132 человека выздоровели, 24 пациента умерли

По факту гибели работницы сельхозпредприятия под Пензой возбуждено уголовное дело

11:44 | 04.06.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 4 июня 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту гибели работницы сельскохозяйственного предприятия в Пензенском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По факту гибели работницы сельхозпредприятия под Пензой возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 29 мая в одном из населенных пунктов Пензенского района женщина 1966 года рождения, состоявшая в должности весовщика-учетчика общества с ограниченной ответственностью, занимающегося растениеводством, присутствовала при выполнении погрузочных работ. В результате допущенных нарушений требований охраны труда произошло опрокидывание на потерпевшую вилочного погрузчика с загруженным картофелем», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда», — пояснила Татьяна Махницкая.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
В Малосердобинском районе за сутки подтвержден 21 случай заражения коронавирусом В рамках формирования комфортной среды в 2021 году продолжат благоустройство парка «Заречье»
В Пензе на проспекте Строителей демонтирован торговый павильон В Русском Камешкире «УАЗ» врезался в жилой дом, пострадали два человека
Вступил в силу приговор водителю, который сбил ребенка и не заметил этого «Квартал Луи» вошел в число победителей конкурса «Общее дело» фонда Потанина
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама