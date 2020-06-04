По факту гибели работницы сельхозпредприятия под Пензой возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 4 июня 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту гибели работницы сельскохозяйственного предприятия в Пензенском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, вечером 29 мая в одном из населенных пунктов Пензенского района женщина 1966 года рождения, состоявшая в должности весовщика-учетчика общества с ограниченной ответственностью, занимающегося растениеводством, присутствовала при выполнении погрузочных работ. В результате допущенных нарушений требований охраны труда произошло опрокидывание на потерпевшую вилочного погрузчика с загруженным картофелем», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда», — пояснила Татьяна Махницкая.