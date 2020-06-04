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В Пензенской области произошло двойное убийство

14:09 | 04.06.2020 | Криминал

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Пенза, 4 июня 2020. PenzaNews. Двойное убийство произошло в квартире дома на улице Ломоносова в рабочем поселке Лунино Пензенской области.

В Пензенской области произошло двойное убийство. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, в совершении преступления подозревается 24-летний местный житель, который утром 4 июня явился в полицию и сказал, что накануне вечером причинил телесные повреждения матери 1976 года рождения и бабушке 1950 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По словам старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяны Махницкой, на место происшествия выезжали наиболее опытные криминалисты.

«В ходе первоначальных следственных действий установлено, что в ночь на 4 июня 2020 года между подозреваемым, его матерью и бабушкой произошел конфликт. Мужчина, находясь в состоянии опьянения, нанес женщинам деревянной палкой множественные удары по голове и телу. Потерпевшие скончались на месте происшествия от полученных телесных повреждений», — сказала она.

Татьяна Махницкая уточнила, что молодой человек задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, с его участием проводятся следственные действия, после чего будет решен вопрос о предъявлении обвинения и избрании ему меры пресечения.

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