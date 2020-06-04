Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в афере с оборудованием потайной комнаты Криминал

Курган, 4 июня 2020. PenzaNews. Житель Пензы предстанет в Кургане перед судом по обвинению в покушении на мошенничество на сумму более 3 млн. рублей, ради хищения которых он оборудовал потайную комнату в арендованном офисе.

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«Органами следствия установлено, что обвиняемый, прибыв в мае 2019 года в Курган, предложил местному жителю обменять 50 тыс. долларов на российские рубли. При этом передавать иностранную наличность намерения он не имел. Ранее мужчина уже совершал с указанным гражданином операции по обмену, в связи с чем был убежден, что у них сложились доверительные отношения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

В надзорном ведомстве добавили, что злоумышленник готовился к преступлению более трех месяцев: он арендовал офис запасным выходом, отремонтировал его, установил сделанный на заказ шкаф с потайной дверью и стол, в тумбу которого можно было проникнуть из помещения, скрытого от видимости неосведомленных лиц.

«Также обвиняемый оборудовал данное помещение средством блокировки сотовой связи и в феврале 2020 года назначил в нем встречу с потерпевшим», — сказали в пресс-службе.

В прокуратуре пояснили, что в момент визита мужчины злоумышленник закрыл за ним входные двери на ключ, полученные деньги в размере 3,1 млн. рублей убрал в тумбу, после чего открыл дверь шкафа, якобы чтобы взять доллары, а сам скрылся в потайном помещении, из которого достал из тумбы рубли и покинул здание через запасной выход.

«Несмотря на детальное планирование, обвиняемый не смог довести преступный умысел до конца, поскольку был задержан сотрудниками полиции. Как он узнал позднее, потерпевший, обеспокоившись сохранностью своих сбережений, перед тем, как пойти на встречу, обратился в правоохранительные органы, поскольку полагал, что его могут обмануть», — отметили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что житель Пензы признал свою вину полностью.