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Под Пензой полицейские раскрыли кражу лодки у рыбака

21:48 | 04.06.2020 | Криминал

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Пенза, 4 июня 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность 54-летнего жителя села Лебедевка к краже лодки, оставленной без присмотра рыбаком из Кондоля на реке вблизи села Васильевка Пензенской области.

Под Пензой полицейские раскрыли кражу лодки у рыбака. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«33-летний житель Кондоля рассказал, что приехал на рыбалку и через некоторое время обратил внимание, что у машины прокололось колесо, а запасного у него не было. Мужчина решил доехать до села и отремонтировать колесо. Лодку со снастями он оставил возле реки, а когда вернулся через час ее не оказалось на месте», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что в течение трех часов была установлена личность подозреваемого, который признался в содеянном.

«Мужчина пояснил, что приезжал в гости к знакомым. Следуя мимо реки, он обратил внимание на лодку, рядом с которой никого не было, и решил взять ее себе, чтобы впоследствии использовать на рыбалке», — сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что по факту кражи проводится проверка.

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