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Судебный штраф назначен жителю Пензенской области за распространение интимных снимков жены

16:07 | 05.06.2020 | Криминал

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Пенза, 5 июня 2020. PenzaNews. Суд прекратил уголовное дело в отношении жителя Пензенской области 1987 года рождения, опубликовавшего в соцсети интимные фотографии своей супруги, и назначил ему судебный штраф в размере 15 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Судебный штраф назначен жителю Пензенской области за распространение интимных снимков жены. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 21 и 22 марта 2020 года мужчина после ссоры с супругой на почве ревности распространил в одной из социальных сетей фотографии интимного характера с изображением своей супруги, составляющие ее личную тайну, без ее согласия», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в ходе следствия мужчина признал вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

«От него поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Судом оно удовлетворено», — пояснила Татьяна Махницкая.

Старший помощник руководителя СУ СКР отметила, что постановление пока не вступило в законную силу.

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