Судебный штраф назначен жителю Пензенской области за распространение интимных снимков жены Криминал

Пенза, 5 июня 2020. PenzaNews. Суд прекратил уголовное дело в отношении жителя Пензенской области 1987 года рождения, опубликовавшего в соцсети интимные фотографии своей супруги, и назначил ему судебный штраф в размере 15 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что 21 и 22 марта 2020 года мужчина после ссоры с супругой на почве ревности распространил в одной из социальных сетей фотографии интимного характера с изображением своей супруги, составляющие ее личную тайну, без ее согласия», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в ходе следствия мужчина признал вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

«От него поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Судом оно удовлетворено», — пояснила Татьяна Махницкая.

Старший помощник руководителя СУ СКР отметила, что постановление пока не вступило в законную силу.