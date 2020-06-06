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В Никольске из пекарни украдено около 50 форм для выпечки хлеба

11:02 | 06.06.2020 | Криминал

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Никольск, 6 июня 2020. PenzaNews. 49 алюминиевых форм для выпечки хлеба общей массой около 30 кг украдено из пекарни в городе Никольске Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Никольске из пекарни украдено около 50 форм для выпечки хлеба. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 34-летнего жителя Никольска и 51-летнего гражданина, ведущего бродяжнический образ жизни», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что, по словам мужчин, они вывезли похищенное на тележке и сдали формы в пункт приема металла, а на вырученные деньги купили алкоголь.

«Часть похищенного изъята», — уточнили в пресс-службе.

В УМВД отметили, что ранее злоумышленники уже привлекались к уголовной ответственности, причем один из них был судим за кражу из этой же пекарни.

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