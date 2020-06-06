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В Каменке после разговора с аферистом женщина оказалась должна банку около 540 тыс. рублей

14:30 | 06.06.2020 | Криминал

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Пенза, 6 июня 2020. PenzaNews. 34-летняя жительница города Каменки Пензенской области оказалась должна банку около 540 тыс. рублей после разговора с телефонным мошенником.

В Каменке после разговора с аферистом женщина оказалась должна банку около 540 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, в марте 2020 года злоумышленник позвонил женщине и сказал, что по ее заявке на кредит принято положительное решение.

«Гражданка удивилась, потому что никаких заявок не подавала», — отметили в ведомстве.

В полиции добавили, что после этого звонивший предложил отменить заявку и озвучить коды, которые поступят в SMS, при этом для придания убедительности своим словам он назвал дату рождения, адрес регистрации и место работы женщины.

«Она продиктовала полученные коды, на этом ее общение с незнакомцем закончилось. История получила продолжение ровно через месяц. От банка, от имени которого звонил неизвестный, женщина получила сообщение о том, что у нее имеется задолженность по двум открытым кредитам на общую сумму 539 тыс. рублей», — сказали в УМВД.

В управлении пояснили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

«Женщина пояснила полицейским, что свои персональные данные, которые ей в телефонном разговоре назвал мошенник, в последний раз она оставляла более года назад, когда оформляла кредит в другом банке. Используя эти сведения, злоумышленники получили возможность от имени гражданки сделать заявки на два кредита и благодаря полученным от нее цифровым кодам подтверждения операций перевести эти средства с ее счета», — сообщили в пресс-службе.

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