В Пензе трое мужчин задержаны по подозрению в торговле наркотиками Криминал

Пенза, 7 июня 2020. PenzaNews. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность троих мужчин, которые подозреваются в сбыте запрещенных веществ на территории региона.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе областного управления МВД России, один из них — житель Воронежа.

«Установлено, что мужчина прибыл в Пензу в апреле 2020 года. Оперативники задержали его при попытке оборудовать очередной тайник для бесконтактной передачи синтетических наркотических средств. При анализе информации в его смартфоне полицейские выяснили, что он успел сделать около 150 закладок с наркотиками», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое жителей Пензенской области.

«В обязанности уроженцев Пензы и Мокшана входило получать мелкооптовые партии запрещенных веществ, фасовать их на розничные закладки и оставлять в тайниках для дальнейшей бесконтактной передачи потребителям», — пояснили в полиции.

В УМВД уточнили, что в отношении троих мужчин возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».