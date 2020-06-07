EN
21:08:29 Воскресенье, 7 июня
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 2 тыс. 943 случая заражения коронавирусом, 2 тыс. 406 человек выздоровели, 26 пациентов умерли

Жителя Саратова заподозрили в краже коньяка, виски и кофе из магазина в Сердобске

13:41 | 07.06.2020 | Криминал

Печать

Сердобск, 7 июня 2020. PenzaNews. 35-летний житель Саратова подозревается в краже коньяка, виски и кофе из магазина на улице Максима Горького в Сердобске Пензенской области.

Жителя Саратова заподозрили в краже коньяка, виски и кофе из магазина в Сердобске. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Он признался в содеянном. Злоумышленник рассказал, что зашел в магазин купить творог и йогурт. В торговом зале он, убедившись, что за ним никто не наблюдает, спрятал бутылки со спиртным в карманы брюк и куртки, а на кассе расплатился только за молочную продукцию и вышел из магазина», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве уточнили, что стоимость похищенного составила более 4 тыс. рублей.

«Спиртное мужчина выпил», — сказали в пресс-службе.

В УМВД пояснили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции проверяют данного гражданина на причастность к совершению аналогичных краж.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
Пензенское УФАС выдало предупреждение «Экопрому» В Пензе трое мужчин задержаны по подозрению в торговле наркотиками
В Пензе на территории бывшего завода «ЗИФ» произошел пожар В Каменке после разговора с аферистом женщина оказалась должна банку около 540 тыс. рублей
В Никольске из пекарни украдено около 50 форм для выпечки хлеба В Пензе дорогу вдоль фонтана перекроют в ночь на 6 июня
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама