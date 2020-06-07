Жителя Саратова заподозрили в краже коньяка, виски и кофе из магазина в Сердобске Криминал

Сердобск, 7 июня 2020. PenzaNews. 35-летний житель Саратова подозревается в краже коньяка, виски и кофе из магазина на улице Максима Горького в Сердобске Пензенской области.

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«Он признался в содеянном. Злоумышленник рассказал, что зашел в магазин купить творог и йогурт. В торговом зале он, убедившись, что за ним никто не наблюдает, спрятал бутылки со спиртным в карманы брюк и куртки, а на кассе расплатился только за молочную продукцию и вышел из магазина», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве уточнили, что стоимость похищенного составила более 4 тыс. рублей.

«Спиртное мужчина выпил», — сказали в пресс-службе.

В УМВД пояснили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции проверяют данного гражданина на причастность к совершению аналогичных краж.