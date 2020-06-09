В Пензе возбуждено дело по факту смерти мужчины на территории больницы Криминал

Пенза, 9 июня 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено по факту насильственной смерти 25-летнего мужчины, скончавшегося на территории одной из больниц Пензы 5 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, в ночь на 5 июня обвиняемый 1994 года рождения в компании четверых знакомых распивал спиртное недалеко от жилых домов на улице Ульяновской в Пензе. В процессе употребления алкоголя между ними возник словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой злоумышленник нанес одному из знакомых имевшимся при себе раскладным ножом удар в ногу. После причинения ранения обвиняемый скрылся с места происшествия, убежав домой. Потерпевшему приятелями была вызвана бригада скорой помощи», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что молодой человек был доставлен в больницу, при этом после оказания медицинской помощи он самовольно оставил лечебное учреждение.

«Его тело было обнаружено утром 5 июня на территории больницы. Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, смерть 25-летнего мужчины наступила от колото-резаного ранения бедра, осложнившегося массивным кровотечением», — уточнила Татьяна Махницкая.

По ее словам, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — пояснила она.