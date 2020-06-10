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В Пензе вынесен приговор женщине, вонзившей ножницы в шею сожителя

16:52 | 10.06.2020 | Криминал

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Пенза, 10 июня 2020. PenzaNews. 52-летняя женщина, вонзившая ножницы в шею сожителя в квартире одного из домов на улице Воронова в Пензе, признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе вынесен приговор женщине, вонзившей ножницы в шею сожителя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что утром 14 марта 2020 года женщина вместе с сожителем 1979 года рождения находилась в квартире на улице Воронова в Пензе. К ним в гости пришли несколько знакомых. Вместе они начали распивать спиртное, отмечая день рождения злоумышленницы, состоявшийся накануне. Через некоторое время компания начала расходиться, и хозяин квартиры решил проводить приятелей. По возвращении домой между ним и сожительницей произошел конфликт», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, женщина начала высказывать сожителю претензии по поводу того, что он не работает и периодически употребляет алкоголь.

«В ходе ссоры она схватила ножницы и ударила острием в шею сожителя», — добавила Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что осужденная приговорена к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Татьяна Махницкая отметила, что в настоящее время угрозы для жизни и здоровья потерпевшего нет.

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