Телефонный мошенник выманил у жительницы Заречного 190 тыс. рублей Криминал

Пенза, 12 июня 2020. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту телефонного мошенничества, жертвой которого стала жительница Заречного Пензенской области, лишившаяся 190 тыс. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, злоумышленник позвонил 40-летней женщине, представился сотрудником службы безопасности банка и проинформировал ее о якобы предпринимаемой некими лицами попытке оформления кредита на ее имя.

«Он сказал, что для предотвращения операции следует снять деньги со всех счетов и перевести на резервный», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что женщина выполнила указания незнакомца, сняла с карты 190 тыс. рублей и перечислила их на счета семи чужих абонентских номеров мобильной связи.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в УМВД.