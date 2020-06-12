Телефонный мошенник выманил у жительницы Заречного 190 тыс. рублей
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Пенза, 12 июня 2020. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту телефонного мошенничества, жертвой которого стала жительница Заречного Пензенской области, лишившаяся 190 тыс. рублей.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, злоумышленник позвонил 40-летней женщине, представился сотрудником службы безопасности банка и проинформировал ее о якобы предпринимаемой некими лицами попытке оформления кредита на ее имя.
«Он сказал, что для предотвращения операции следует снять деньги со всех счетов и перевести на резервный», — пояснили в полиции.
В ведомстве добавили, что женщина выполнила указания незнакомца, сняла с карты 190 тыс. рублей и перечислила их на счета семи чужих абонентских номеров мобильной связи.
«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в УМВД.