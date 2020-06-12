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Жительница Пензы перечислила лжепрокурору почти 150 тыс. рублей

15:09 | 12.06.2020 | Криминал

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Пенза, 12 июня 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту телефонного мошенничества, жертвой которого стала 44-летняя жительница Пензы, перечислившая почти 150 тыс. рублей злоумышленнику, выдавшему себя за работника прокуратуры из Москвы.

Жительница Пензы перечислила лжепрокурору почти 150 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, первый раз незнакомец позвонил женщине в марте.

«Мужчина сказал, что собеседнице положена компенсация за ранее приобретенные лекарственные препараты в размере 560 тыс. рублей. Звонивший пояснил, что для этого нужно перевести 33 тыс. рублей — столько стоит услуга «размораживания» ячейки», — отметили в полиции.

В ведомстве добавили, что жительница Пензы перечислила указанную сумму, но не смогла получить обещанные деньги якобы в связи со сложившейся в стране ситуацией.

«В конце мая ей вновь позвонил неизвестный, который сказал, что деньги собеседницы заморожены и нужно оплатить страховку и инкассацию. Он назвал сумму — 112 тыс. рублей. Гражданка, наивно веря, что компенсацию все-таки получит, эти деньги перечислила на имя неизвестного ей человека. После этого незнакомец позвонил снова и заявил, что оформленные ранее документы были поддельными и необходимо повторить денежный перевод», — пояснили в УМВД.

В управлении сказали, что только в тот момент женщина осознала обман.

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