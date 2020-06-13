В Пензе молодая женщина перечислила мошенникам 320 тыс. рублей
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Пенза, 13 июня 2020. PenzaNews. 26-летняя жительница Пензы перечислила неизвестным 320 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, злоумышленник представился сотрудником службы безопасности банка.
«Он заявил, что кто-то посторонний пытается провести подозрительные операции по карте собеседницы и оформить кредит. Для блокировки этой операции звонивший попросил зачислить деньги на другой счет», — сказали в ведомстве.
В полиции добавили, что, следуя инструкциям незнакомца, женщина перевела со своей карты 120 тыс. рублей.
«После этого она оформила кредит на 200 тыс. рублей и перечислила эти деньги на другой счет», — отметили в пресс-службе.
В УМВД пояснили, что по факту мошенничества организована проверка.