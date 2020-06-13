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В Пензе молодая женщина перечислила мошенникам 320 тыс. рублей

13:10 | 13.06.2020 | Криминал

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Пенза, 13 июня 2020. PenzaNews. 26-летняя жительница Пензы перечислила неизвестным 320 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника.

В Пензе молодая женщина перечислила мошенникам 320 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, злоумышленник представился сотрудником службы безопасности банка.

«Он заявил, что кто-то посторонний пытается провести подозрительные операции по карте собеседницы и оформить кредит. Для блокировки этой операции звонивший попросил зачислить деньги на другой счет», — сказали в ведомстве.

В полиции добавили, что, следуя инструкциям незнакомца, женщина перевела со своей карты 120 тыс. рублей.

«После этого она оформила кредит на 200 тыс. рублей и перечислила эти деньги на другой счет», — отметили в пресс-службе.

В УМВД пояснили, что по факту мошенничества организована проверка.

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