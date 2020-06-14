Житель Пензы перечислил мошенникам 1,3 млн. рублей Криминал

Пенза, 14 июня 2020. PenzaNews. 51-летний житель Пензы перечислил мошенникам 1,3 млн. рублей, пытаясь уберечь деньги на своих счетах в банках от хищения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Началось все с того, что ему позвонила неизвестная, которая назвалась сотрудником банка. Она сказала, что с карты собеседника пытаются снять деньги в Тюмени. Звонившая заявила, что для сохранности средств нужно перечислить их в защищенную ячейку», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что мужчина снял со своей кредитной карты 140 тыс. рублей, зарегистрировал счет электронного кошелька, перевел на него все средства и назвал реквизиты собеседнице, после чего ему было предложено провести такую же операцию с другими картами.

«Он снял с карты другого банка почти 600 тыс. рублей и перечислил их на чужие счета», — сказали в УМВД.

В пресс-службе отметили, что после звонка очередного незнакомца, представившегося сотрудником другого финансового учреждения, житель Пензы снял с кредитной карты 581 тыс. рублей и перевел на чужой расчетный счет.

«Затем он по указанию незнакомца загрузил на свой смартфон приложение для удаленного доступа к устройству и через мобильное приложение четвертого банка перечислил на неустановленный счет 36 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

В полиции сообщили, что по данному факту организована проверка.