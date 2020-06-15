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Под Пензой женщина лишилась почти 660 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников

18:37 | 15.06.2020 | Криминал

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Пенза, 15 июня 2020. PenzaNews. 36-летняя жительница Шемышейского района Пензенской области лишилась почти 660 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

Под Пензой женщина лишилась почти 660 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, сначала ей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка.

«Мужчина сказал, что со счета кредитной карты собеседницы посторонний пытается похитить деньги. В беседе женщина пояснила, что у нее нет карты этого банка, а есть другого», — отметили в полиции.

В ведомстве добавили, что вскоре женщине позвонила незнакомка, которая заявила о непогашенном кредите, который для аннулирования якобы необходимо оформить и погасить полученными денежными средствами.

«Следуя инструкциям неизвестной, гражданка назвала ей реквизиты своей карты и цифровые коды, которые получила в SMS», — сказали в УМВД, добавив, что после этого на чужой счет было переведено 659 тыс. рублей.

По факту мошенничества проводится проверка.

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