Под Пензой женщина лишилась почти 660 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников Криминал

Пенза, 15 июня 2020. PenzaNews. 36-летняя жительница Шемышейского района Пензенской области лишилась почти 660 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, сначала ей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка.

«Мужчина сказал, что со счета кредитной карты собеседницы посторонний пытается похитить деньги. В беседе женщина пояснила, что у нее нет карты этого банка, а есть другого», — отметили в полиции.

В ведомстве добавили, что вскоре женщине позвонила незнакомка, которая заявила о непогашенном кредите, который для аннулирования якобы необходимо оформить и погасить полученными денежными средствами.

«Следуя инструкциям неизвестной, гражданка назвала ей реквизиты своей карты и цифровые коды, которые получила в SMS», — сказали в УМВД, добавив, что после этого на чужой счет было переведено 659 тыс. рублей.

По факту мошенничества проводится проверка.