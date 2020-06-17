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ФСБ задержала лидеров и участников ячеек запрещенной в России экстремистской организации

18:41 | 17.06.2020 | Криминал

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Пенза, 17 июня 2020. PenzaNews. Сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД при силовой поддержке Росгвардии задержали в четырех регионах ПФО — Нижегородской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областях — лидеров и активных участников ячеек запрещенной в России международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат».

ФСБ задержала лидеров и участников ячеек запрещенной в России экстремистской организации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным центра общественных связей ФСБ, в ходе обысков в местах жительства и конспиративных сборов задержанных обнаружено и изъято значительное количество запрещенной к распространению на территории РФ литературы, электронные носители информации, содержащие материалы экстремистского характера, средства коммуникативного общения и связи, банковские карты и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации».

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия были проведены в нескольких районах региона.

«В обысках приняли участие свыше 50 сотрудников правоохранительных органов», — уточнили в пресс-службе.

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