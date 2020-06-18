В Арбеково ликвидирован наркопритон Криминал

Пенза, 18 июня 2020. PenzaNews. Полицейские пресекли деятельность наркопритона в квартире одного из домов на территории микрорайона Арбеково города Пензы.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, было установлено наблюдение за жилищем, в ходе которого удалось задокументировать три факта противоправной деятельности.

«В момент появления сотрудников УНК [управления по контролю за оборотом наркотиков] в притоне были четыре человека, находившиеся под воздействием наркотических средств и психотропных веществ. Все они привлечены к административной ответственности за немедицинское потребление наркотиков», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что в помещении обнаружены предметы и вещества, используемые для изготовления наркотических средств.

«Хозяин квартиры пояснил, что проживает вместе с родителями. Изготовлением и употреблением дезоморфина вместе со знакомыми он занимался, когда те уезжали на дачу», — отметили в УМВД.

В управлении уточнили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».