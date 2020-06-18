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В Лунинском районе мужчина обвиняется в смерти отца

19:37 | 18.06.2020 | Криминал

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Пенза, 18 июня 2020. PenzaNews. Житель Лунинского района Пензенской области 1954 года рождения обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью отца, повлекшего по неосторожности смерть пенсионера. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Лунинском районе мужчина обвиняется в смерти отца. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 25 февраля 2020 года обвиняемый приобрел спиртное и пришел в гости к отцу, проживавшему в Лунино. Употребив алкоголь, злоумышленник начал избивать родственника, причинив ему более 40 ударов руками и ногами, деревянным табуретом и черенком», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что затем сын избитого позвонил своему брату, но не рассказал об обстоятельствах произошедшего.

«Тот через несколько минут приехал на место происшествия. Потерпевший уже не подавал признаков жизни», — уточнила Татьяна Махницкая.

По ее словам, мужчина не признал вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметила она.

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