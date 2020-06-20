EN
16:06:31 Суббота, 20 июня
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
ВАЖНО Пензенская область вышла на второй этап снятия ограничений

По факту травмирования монтажника при реконструкции моста в Пензе возбуждено дело

11:06 | 20.06.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 20 июня 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено в Пензе по факту травмирования монтажника, повредившего глаз при проведении работ по реконструкции моста. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По факту травмирования монтажника при реконструкции моста в Пензе возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 19 мая монтажник одного из обществ с ограниченной ответственностью, выполняя работы по шлифовке подпорной стены реконструируемого моста через реку Суру с использованием пневматической угловой шлифовальной машины, получил проникающее ранение глаза», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что данная травма квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и работников организации, ответственных за соблюдение требований охраны труда», — пояснила Татьяна Махницкая.

Новости партнеров
Читайте также
Вступил в силу приговор по делу об убийстве при превышении пределов необходимой обороны Анна Очкина возглавила отделение «Справедливой России» в Пензенской области
Угнанный в Пензе автомобиль обнаружен сгоревшим за городом В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 11 детей
Пензенская областная библиотека возобновила обслуживание читателей В Пензенской области около 1,7 тыс. медработников представлены к наградам
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама