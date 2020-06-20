По факту травмирования монтажника при реконструкции моста в Пензе возбуждено дело Криминал

Пенза, 20 июня 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено в Пензе по факту травмирования монтажника, повредившего глаз при проведении работ по реконструкции моста. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, 19 мая монтажник одного из обществ с ограниченной ответственностью, выполняя работы по шлифовке подпорной стены реконструируемого моста через реку Суру с использованием пневматической угловой шлифовальной машины, получил проникающее ранение глаза», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что данная травма квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и работников организации, ответственных за соблюдение требований охраны труда», — пояснила Татьяна Махницкая.