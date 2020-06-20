Угнанный в Пензе автомобиль обнаружен сгоревшим за городом Криминал

Пенза, 20 июня 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции обнаружили автомобиль «ВАЗ-2107», который был угнан от жилого дома на территории Первомайского района Пензы, сгоревшим в 500 метрах от автодороги «Пенза — Сердобск» вблизи села Надеждино. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что в совершении преступления подозревается 25-летний уроженец Колышлейского района.

«Он признался в содеянном. Мужчина пояснил, что находился в состоянии опьянения и угнал машину, чтобы отправиться в гости к брату, но из-за технической неисправности в пути произошло возгорание автомобиля, в связи с чем он бросил транспортное средство», — пояснили в управлении.

В пресс-службе добавили, что подозреваемый уехал с места происшествия на попутном транспорте.

«Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в УМВД.