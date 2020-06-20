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Вступил в силу приговор по делу об убийстве при превышении пределов необходимой обороны

15:04 | 20.06.2020 | Криминал

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Пенза, 20 июня 2020. PenzaNews. Приговор, которым житель Пензы 1951 года рождения признан виновным в убийстве сына, совершенном при превышении пределов необходимой обороны, вступил в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель Ленинского районного суда города.

Вступил в силу приговор по делу об убийстве при превышении пределов необходимой обороны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, 17 января 2020 года в ходе ссоры с сыном, с которым в течение дня происходили конфликты из-за требования денег у мужчины и его супруги, высказывания в их адрес угроз с демонстрацией канцелярского ножа, осужденный схватил потерпевшего за шею и стал сдавливать ее, пока тот не перестал подавать признаков жизни.

«Мужчина признал причинение смерти сыну в состоянии необходимой обороны. Он пояснил, что, цели убивать его у него не было — он хотел защитить себя и свою супругу», — отметил собеседник агентства.

Представитель суда уточнил, что с учетом всех обстоятельств дела виновному назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

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