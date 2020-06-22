EN
17:17:39 Понедельник, 22 июня
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 4 тыс. 380 случаев заражения коронавирусом, 3 тыс. 731 человек выписан, 34 пациента умерли

ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Сердобском районе

11:02 | 22.06.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 22 июня 2020. PenzaNews. Сотрудники управлений ФСБ по Пензенской и Саратовской областям ликвидировали подпольную лабораторию по производству мефедрона, которая действовала в частном доме в одном из сел Сердобского района.

ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Сердобском районе

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

«С поличным задержаны трое подозреваемых 1991, 1996 и 1998 годов рождения. Обнаружено и изъято свыше 10 кг мефедрона, оборудование для производства наркотиков и около 1 тыс. литров различных реагентов и смесей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСБ России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что изъятых веществ злоумышленникам хватило бы для изготовления более 100 кг наркотиков.

«В отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело», — сказали в УФСБ.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на закрепление доказательств, выявление иных эпизодов преступлений и установление соучастников противоправной деятельности.

Новости партнеров
Читайте также
Работникам МУП «Пензенские бани» выплатили более 1,4 млн. рублей долгов по зарплате По факту пропажи 6-летнего ребенка в Пензе организована проверка
В Пензе 25 июня пройдет голосование по отбору общественной территории для благоустройства В Пензе молодой мужчина госпитализирован с ножевыми ранениями
Стало известно, где в Пензенской области подтверждены новые случаи заражения коронавирусом Человек, просивший у бизнеса денег от лица пензенского правительства, оказался мошенником
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама