ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Сердобском районе Криминал

Пенза, 22 июня 2020. PenzaNews. Сотрудники управлений ФСБ по Пензенской и Саратовской областям ликвидировали подпольную лабораторию по производству мефедрона, которая действовала в частном доме в одном из сел Сердобского района.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

«С поличным задержаны трое подозреваемых 1991, 1996 и 1998 годов рождения. Обнаружено и изъято свыше 10 кг мефедрона, оборудование для производства наркотиков и около 1 тыс. литров различных реагентов и смесей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСБ России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что изъятых веществ злоумышленникам хватило бы для изготовления более 100 кг наркотиков.

«В отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело», — сказали в УФСБ.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на закрепление доказательств, выявление иных эпизодов преступлений и установление соучастников противоправной деятельности.