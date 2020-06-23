В Пензе из помещения автомойки украли кассу с деньгами Криминал

Пенза, 23 июня 2020. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи кассового аппарата с деньгами из помещения автомойки в Октябрьском районе Пензы.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, внутри находилось 36 тыс. рублей.

«Полицейские выяснили, что к совершению преступления причастен житель Пензенской области 2002 года рождения. Он признался в содеянном. Установлено, что ранее подозреваемый работал на автомойке», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что 13 июня в ходе распития спиртного на работе вместе с бывшим коллегой молодой человек решил украсть деньги из кабинета администратора.

«В ночное время при помощи черенка от лопаты он вскрыл дверь, проник в кабинет и похитил кассовый аппарат», — пояснили в УМВД.

В пресс-службе уточнили, что украденные деньги были потрачены на алкоголь.