EN
21:07:11 Вторник, 23 июня
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 4 тыс. 451 случай заражения коронавирусом, 3 тыс. 894 человека выписаны, 35 пациентов умерли

В Пензе из помещения автомойки украли кассу с деньгами

12:32 | 23.06.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 23 июня 2020. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи кассового аппарата с деньгами из помещения автомойки в Октябрьском районе Пензы.

В Пензе из помещения автомойки украли кассу с деньгами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, внутри находилось 36 тыс. рублей.

«Полицейские выяснили, что к совершению преступления причастен житель Пензенской области 2002 года рождения. Он признался в содеянном. Установлено, что ранее подозреваемый работал на автомойке», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что 13 июня в ходе распития спиртного на работе вместе с бывшим коллегой молодой человек решил украсть деньги из кабинета администратора.

«В ночное время при помощи черенка от лопаты он вскрыл дверь, проник в кабинет и похитил кассовый аппарат», — пояснили в УМВД.

В пресс-службе уточнили, что украденные деньги были потрачены на алкоголь.

Новости партнеров
Читайте также
Конференция «Возрождения агарной России» в Пензе в назначенное время не состоялась Белозерцев призвал уделить внимание адаптации детей, возвращенных из Ирака и Сирии
В Бессоновке двое подростков подозреваются в краже денег с чужой банковской карты В Пензенской области работы в рамках проекта «БКАД» завершены на 34 объектах
Более 38 тыс. пензенцев будут голосовать по поправкам к Конституции по месту нахождения В Пензе пройдет акция «Звон Победы»
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама