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В Бессоновке двое подростков подозреваются в краже денег с чужой банковской карты

17:29 | 23.06.2020 | Криминал

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Пенза, 23 июня 2020. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено в отношении двоих 15-летних подростков в селе Бессоновка Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Бессоновке двое подростков подозреваются в краже денег с чужой банковской карты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, один из злоумышленников нашел на улице в селе Бессоновка сотовый телефон ранее незнакомого несовершеннолетнего. 15 июня 2020 года двое подростков решили похитить с банковского счета, привязанного к номеру найденного телефона, денежные средства. С помощью SMS подозреваемые перевели с банковской карты потерпевшего 6 тыс. рублей на счет знакомого. Последний через некоторое время перевел указанную сумму на счет одного из подельников», — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что в настоящее время выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

«В ходе следствия будет решен вопрос о постановке подростков на учет в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — добавила Татьяна Махницкая.

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