Суд в Пензе прекратил дело об обороте техсредств для негласного получения информации Криминал

Пенза, 24 июня 2020. PenzaNews. Суд прекратил уголовное дело в отношении троих жителей Пензы, которым было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что в январе 2020 года мужчина обратился к жителю Пензы с целью установки за денежное вознаграждение в операционную систему мобильного телефона программы, обеспечивающей удаленный доступ к информации и управление данным устройством. Последний, согласившись, вступил в преступный сговор с генеральным директором и программистом одного из обществ с ограниченной ответственностью при отсутствии у них лицензии на деятельность по производству специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что впоследствии программист установил и настроил ПО, которое по своим техническим параметрам и возможностям относится к категории специальных техсредств.

«После этого подельники передали телефон заказчику, получив от него 60 тыс. рублей. Незаконные действия соучастников преступления были зафиксированы сотрудниками УФСБ России по Пензенской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий», — пояснила Татьяна Махницкая.

По ее словам, установлено, что в декабре 2019 года к гендиректору и программисту того же ООО обратилась жительница Пензы по вопросу возможности установки специального технического средства для прослушивания разговоров членов ее семьи за денежное вознаграждение.

«За 15 тыс. рублей подозреваемые незаконно установили в квартире женщины аудиорегистратор», — отметила она.

Татьяна Махницкая уточнила, что мужчины признали вину в совершении инкриминируемых им деяний и направили в суд ходатайства о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера.

«Судом ходатайства удовлетворены. Уголовное дело прекращено, назначены судебные штрафы: руководителю и программисту общества с ограниченной ответственностью за совершение двух эпизодов преступления — по 60 тыс. рублей каждому, третьему соучастнику — 40 тыс. рублей», — сказала собеседница агентства.