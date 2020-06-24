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В Шемышейке мужчину будут судить за нанесение ножевого ранения сожительнице

16:33 | 24.06.2020 | Криминал

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Пенза, 24 июня 2020. PenzaNews. Мужчина 1984 года рождения предстанет перед судом в рабочем поселке Шемышейка Пензенской области по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В Шемышейке мужчину будут судить за нанесение ножевого ранения сожительнице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 21 марта мужчина вместе с сожительницей находился в гостях у знакомых в рабочем поселке Шемышейка. В ходе совместного распития спиртного между сожителями произошел конфликт на почве ревности. Для выяснения отношений они вышли на улицу, где злоумышленник нанес женщине один удар имевшимся при себе ножом в область груди справа. После этого убежал домой, где пытался свести счеты с жизнью», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что оба были госпитализированы в одну из больниц Пензы, где им оказана необходимая медицинская помощь.

«В настоящее время угрозы их жизни и здоровью не имеется», — уточнила собеседница агентства.

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