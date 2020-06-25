Сотрудницу сотового оператора заподозрили в нарушении тайны телефонных переговоров Криминал

Пенза, 25 июня 2020. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений» и ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации», возбуждено в отношении жительницы Нижнего Ломова Пензенской области 1987 года рождения, работающей в компании, которая предоставляет услуги сотовой связи. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, в марте 2020 года в городе Нижнем Ломове к специалисту одного из операторов сотовой связи обратилась знакомая с просьбой предоставить ей данные о входящих и исходящих соединениях абонентского номера ее родственника. Подозреваемая в нарушение обязанности не разглашать конфиденциальные сведения, используя доступ к компьютерной системе информации номеров телефонов абонентов, передала знакомой запрашиваемые данные о дате, времени и продолжительности соединений», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что, согласно материалам дела, в период с января по август 2019 года специалист офиса обслуживания и продаж оператора сотовой связи с целью улучшения статистических показателей своей работы и получения премий совершила неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации.

«В отсутствие трех абонентов и письменных заявлений от них она осуществила неправомерное обращение к информсистеме с целью якобы имевшей место замены их SIM-карт, что повлекло модификацию компьютерной информации», — пояснила Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы», — отметила она.