EN
17:17:38 Четверг, 25 июня
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 4 тыс. 593 случая заражения коронавирусом, 4 тыс. 100 человек выписаны, 37 пациентов умерли

В Кузнецком районе возбуждено дело по факту покушения на дачу взятки

14:09 | 25.06.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 25 июня 2020. PenzaNews. Уголовное дело по факту покушения на дачу взятки сотруднику полиции возбуждено в Кузнецком районе Пензенской области.

В Кузнецком районе возбуждено дело по факту покушения на дачу взятки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как установлено в ходе доследственной проверки, днем 8 июня житель Кузнецкого района в рабочем кабинете участковых уполномоченных полиции ОМВД России в здании администрации Махалинского сельсовета предложил участковому уполномоченному в качестве взятки денежные средства в сумме 20 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что незаконное вознаграждение полагалось за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту угрозы убийством.

По ее словам, сотрудник полиции взятку не принял и доложил о произошедшем своему руководству.

Новости партнеров
Читайте также
В пензенский онкодиспансер поступило оборудование почти на 68 млн. рублей Tele2 запустила тариф для геймеров
За четыре часа за проекты благоустройства проголосовали более 4 тыс. пензенцев — мэрия В Пензе за сутки подтверждено 36 случаев заражения коронавирусом, в Заречном — 30
Сотрудницу сотового оператора заподозрили в нарушении тайны телефонных переговоров «Кузнецкий» одобрил пострадавшему от пандемии бизнесу кредиты на сумму более 100 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама