В Кузнецком районе возбуждено дело по факту покушения на дачу взятки Криминал

Пенза, 25 июня 2020. PenzaNews. Уголовное дело по факту покушения на дачу взятки сотруднику полиции возбуждено в Кузнецком районе Пензенской области.

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«Как установлено в ходе доследственной проверки, днем 8 июня житель Кузнецкого района в рабочем кабинете участковых уполномоченных полиции ОМВД России в здании администрации Махалинского сельсовета предложил участковому уполномоченному в качестве взятки денежные средства в сумме 20 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что незаконное вознаграждение полагалось за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту угрозы убийством.

По ее словам, сотрудник полиции взятку не принял и доложил о произошедшем своему руководству.