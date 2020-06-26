Пенсионерка из Пензы лишилась 265 тыс. рублей в надежде заработать на бирже Криминал

Пенза, 26 июня 2020. PenzaNews. 60-летняя пенсионерка из Пензы лишилась 265 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников, которые предложили ей заработать на бирже. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«Один из злоумышленников назвался брокером. Он сказал, что для начала работы необходимо создать электронный кошелек для открытия счета на сайте торговой платформы, а также установить на свой телефон определенное приложение, продиктовать его ID и пароль. Женщина так и сделала, после чего в течение трех недель перечислила на свой электронный кошелек 265 тыс. рублей, которые впоследствии были списаны неустановленными лицами», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что по факту мошенничества проводится проверка.