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Пенсионерка из Пензы лишилась 265 тыс. рублей в надежде заработать на бирже

13:45 | 26.06.2020 | Криминал

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Пенза, 26 июня 2020. PenzaNews. 60-летняя пенсионерка из Пензы лишилась 265 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников, которые предложили ей заработать на бирже. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

Пенсионерка из Пензы лишилась 265 тыс. рублей в надежде заработать на бирже. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Один из злоумышленников назвался брокером. Он сказал, что для начала работы необходимо создать электронный кошелек для открытия счета на сайте торговой платформы, а также установить на свой телефон определенное приложение, продиктовать его ID и пароль. Женщина так и сделала, после чего в течение трех недель перечислила на свой электронный кошелек 265 тыс. рублей, которые впоследствии были списаны неустановленными лицами», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что по факту мошенничества проводится проверка.

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