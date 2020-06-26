В Беково вынесен приговор по делу о смерти мужчины, получившего удар топором по голове Криминал

Пенза, 26 июня 2020. PenzaNews. Приговор по уголовному делу, возбужденному после конфликта в одном из домов на территории рабочего поселка Беково, в результате которого скончался мужчина 1974 года рождения, вынесен в Пензенской области.

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«Следствием и судом установлено, что днем 29 ноября 2019 года мужчина 1964 года находился у себя дома в Беково. К нему приехал потерпевший вместе с ранее незнакомым ему мужчиной. Втроем они начали распивать спиртное. К ним присоединились знакомая хозяина дома и еще один односельчанин. В процессе общения гость беспричинно нанес ему удар рукой по лицу, отчего тот упал. В ответ злоумышленник взял топор и нанес обухом не менее одного удара по голове обидчика. Затем он переключил свое внимание на нового знакомого, сидевшего за столом, которому обухом того же топора нанес не менее шести ударов по голове и не менее семи — руками по голове, шее, телу и ногам», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что 1 декабря мужчина 1974 года рождения скончался в больнице Пензы от закрытой черепно-мозговой травмы, а второму пострадавшему госпитализация не потребовалась.

«Жителю Бековского района назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — уточнила собеседница агентства.