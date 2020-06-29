Раскрыто двойное убийство в Каменском районе Криминал

Пенза, 29 июня 2020. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов раскрыли убийство 37-летней женщины и 59-летнего мужчины, совершенное в селе Кевдо-Мельситово Каменского района Пензенской области вечером в минувшую субботу, 27 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Предполагаемого злоумышленника – 47-летнего супруга гражданки сотрудники задержали и доставили в отдел полиции. Вначале он утверждал, что ему неизвестно, как все случилось, а затем признался в содеянном», — сказали в ведомстве.

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст.105 УК РФ «Убийство».

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«По данным следствия, 47-летний житель одного из сел Каменского района около недели разыскивал свою супругу, которая это время не проживала дома. Узнав, что она может находиться у односельчанина, мужчина пошел к нему, захватив с собой из дома деревянную скалку. Обнаружив, что входная дверь в дом открыта, злоумышленник зашел внутрь. Увидев в доме свою супругу в состоянии алкогольного опьянения, мужчина несколько раз ударил ее скалкой по голове и телу. Затем он той же скалкой нанес множественные удары по голове и телу хозяину дома», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что после этого в жилище зашел сын хозяина дома, который вызвал полицию и скорую помощь.

«При транспортировке в Пензу пострадавшие от полученных телесных повреждений скончались в машине скорой помощи», — уточнила Татьяна Махницкая.

По ее словам, предполагаемому злоумышленнику предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.