Директору зареченской компании назначен штраф в 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 30 июня 2020. PenzaNews. Штраф в размере 1 млн. рублей назначен жителю Заречного Пензенской области, возглавляющему одно из действующих на территории города обществ с ограниченной ответственностью, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что в конце марта 2020 года директор организации города Заречного подал заявку на участие в аукционе по продаже имущественного комплекса ремонтно-строительного цеха одного из предприятий. Позже ему стало известно, что помимо него в качестве участника аукциона выступает индивидуальный предприниматель, представляющий интересы юридического лица. Злоумышленник, будучи заинтересованным в приобретении имущественного комплекса, решил путем коммерческого подкупа создать условия, при которых именно его организация станет победителем и приобретет имущество за наименьшую стоимость», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, мужчина неоднократно встречался с представителем второго участника аукциона и пытался убедить его, что состояние ремонтно-строительного комплекса находится в запущенном и нерентабельном состоянии.

«30 апреля он предложил конкуренту за материальное вознаграждение в размере 1 млн. рублей отказаться от приобретения недвижимого имущества. Последний, действуя в рамках оперативно-разыскного мероприятия сотрудников регионального УФСБ, дал свое согласие. 7 мая, находясь в салоне автомашины на стоянке около одного из торговых центров по улице Суворова в Пензе, руководитель зареченской организации в качестве коммерческого подкупа передал предпринимателю 1 млн. рублей. Непосредственно после передачи денег мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — пояснила Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что приговор суда пока не вступил в законную силу.