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Житель Пензенского района приговорен к 8 годам колонии за смерть случайного знакомого

18:55 | 30.06.2020 | Криминал

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Пенза, 30 июня 2020. PenzaNews. Житель Пензенского района Пензенской области приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Житель Пензенского района приговорен к 8 годам колонии за смерть случайного знакомого. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в ночь на 21 ноября 2019 года 22-летний молодой человек, употребив алкоголь, вышел на улицу. Около дома на улице Светлой в Засечном он познакомился с потерпевшим. Тот пригласил нового знакомого к себе в гости. В процессе распития спиртного между мужчинами возник конфликт, из-за чего именно, злоумышленник в ходе следственных действий пояснить не смог, ссылаясь на состояние опьянения. Мужчина нанес руками и ногами не менее шести ударов по голове хозяина квартиры, после чего покинул место происшествия», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что смерть потерпевшего наступила от закрытой черепно-мозговой травмы.

«В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства житель Пензенского района находился под стражей», — сказала Татьяна Махницкая.

Она отметила, что приговор не вступил в законную силу.

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