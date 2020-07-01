Пенсионер из Пензы лишился более 500 тыс. рублей в надежде заработать на бирже Криминал

Пенза, 1 июля 2020. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества, жертвой которого стал пенсионер из Пензы, лишившийся более 500 тыс. рублей в надежде заработать на бирже.

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«По словам мужчины, на одном из сайтов он увидел объявление о возможности получения заработка на биржевой торговле через интернет, прошел по ссылке и заполнил анкету. В тот же день ему позвонил неизвестный, который предложил помощь в создании личного кабинета и пополнения счета. Мужчина назвал незнакомцу реквизиты своей банковской карты и внес средства на счет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что через пять дней ему позвонила незнакомая женщина, которая предложила для увеличения дохода перечислить крупную сумму.

«Пенсионер согласился, оформил кредит и перевел деньги по указанным реквизитам. На тот момент общая сумма перечисленных им средств составила 517 тыс. рублей. На следующий день неизвестная перезвонила и сказала, что необходимо внести еще 570 тыс. рублей. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию», — сказали в пресс-службе.